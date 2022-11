Cesarano: “De Laurentiis vuole vincere la Champions League con il Napoli”

Rino Cesarano rivela che Aurelio De Laurentiis vuole vincere la Champions League con il Napoli

Rino Cesarano ritorna indietro di alcuni mesi e si sofferma sulle critiche estive ad Aurelio De Laurentiis. All’interno di Canale 21 durante il programma Campania Sport, l’ex giornalista del Corriere dello Sport afferma: “Mi è dispiaciuta la campagna di offese contro il presidente ad inizio stagione. Vanno bene i ragionamenti e le critiche, ma i tifosi non possono avere la palla di vetro. Nemmeno i giornalisti dovrebbero agire in un certo modo. Nessuno poteva aspettarsi così tanto e questo va detto: siamo andati oltre le aspettative di inizio campionato”.

Rino Cesarano è sicuro che il vero obiettivo di De Laurentiis è la vittoria della Champions League

Cesarano ha poi proseguito: “Il Napoli di Luciano Spalletti ha dimostrato di saper contrastare i maggiori club con l’intelligenza, la competenza, le idee ed il lavoro. Il Napoli va oltre”.

“Quando il presidente dice che lo Scudetto non gli cambia la vita, è perché lui ambisce ad oltre: vuole entrare nel gotha del calcio europeo, nella sua testa De Laurentiis vuole vincere la Champions League. So che lo scouting è molto attivo, si sta muovendo sul mercato per rendere la squadra sempre più forte e raggiungere grandi traguardi sportivi”, ha concluso Cesarano.