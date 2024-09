Politano: “Potevamo fare di più, ma abbiamo dimostrato di saper soffrire”

Le parole di Matteo Politano a DAZN dopo Juventus-Napoli

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pareggio contro la Juventus all’Allianz Stadium. L’attaccante ha analizzato la prestazione della squadra, riconoscendo che in fase offensiva si poteva fare qualcosa di più, ma ha sottolineato l’importanza di non aver subito gol.

Le difficoltà contro la difesa della Juventus

Politano ha spiegato come il Napoli abbia trovato difficoltà ad attaccare la linea difensiva bianconera:

“Potevamo fare qualcosa di più in fase offensiva, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo avuto 2-3 situazioni che potevamo sfruttare meglio, ma siamo comunque contenti di non aver subito gol e di aver dimostrato di saper soffrire.”

La punizione e il ruolo di Conte

Sulla sua punizione, Politano ha dichiarato:

“C’era l’intenzione di calciare il più forte possibile sul secondo palo, ma Di Gregorio è stato straordinario con la deviazione.”

Ha poi aggiunto qualche parola su Antonio Conte:

“Il mister sta cercando di ridarci entusiasmo, ha trovato un gruppo che lo aveva perso dopo l’anno scorso. Ha lavorato tanto su questo e dal punto di vista fisico. Vedremo quale modulo sceglierà, ma ciò che conta è essere pronti.”