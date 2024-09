Conte a Dazn: “Lukaku deve migliorare, il modulo? Scelta obbligata”

Le parole di Antonio Conte a DAZN dopo Juve-Napoli 0-0

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio senza reti contro la Juventus. Il tecnico ha analizzato la prestazione dei suoi, soffermandosi su alcuni aspetti chiave come le condizioni di Romelu Lukaku e il sistema di gioco adottato.

Lukaku e le condizioni fisiche

Conte ha ammesso che Lukaku deve ancora raggiungere la forma fisica ottimale:

“Lukaku deve ancora entrare in condizione, soprattutto quella che chiedo io. Abbiamo margini di miglioramento, soprattutto in fase offensiva, dove potevamo sfruttare meglio alcune occasioni.”

Il modulo e la fase difensiva

Conte ha poi spiegato la scelta del modulo utilizzato, sottolineando l’importanza di adattarsi ai giocatori a disposizione:

“Abbiamo lavorato su un sistema di gioco diverso dal solito, adattandoci ai nuovi arrivi come McTominay e Gilmour. In difesa siamo stati bravi, ma in attacco dobbiamo fare di più. Con il 3-5-2 avrei limitato troppi giocatori, non volevo lasciare il pallino alla Juventus e per questo ho optato per una soluzione più bilanciata.”