Juve-Napoli, finisce 0-0: tanti duelli e poche occasioni all’Allianz

La tanto attesa sfida tra Juventus e Napoli si è conclusa con un deludente 0-0 all’Allianz Stadium. Poche occasioni da gol e tanti duelli a centrocampo hanno caratterizzato il match tra le squadre di Thiago Motta e Antonio Conte, che non sono riuscite a sbloccarsi.

Juventus e Napoli si bloccano sullo 0-0

La Juventus ha pareggiato tre partite di fila per 0-0 per la quinta volta nella sua storia in Serie A, un record che non si vedeva dal maggio 1992, sotto la guida di Giovanni Trapattoni. La gara è stata equilibrata, con entrambe le squadre che hanno occupato bene il campo, ma con pochi spazi per creare vere occasioni da rete.

La migliore occasione del match è arrivata nel recupero, quando Romelu Lukaku ha sfiorato una punizione tagliata di Matteo Politano, mancando di poco la porta da distanza ravvicinata.

Proteste della Juve per un retropassaggio

La Juventus ha protestato vivamente all’inizio della ripresa per un retropassaggio di Matias Olivera raccolto con le mani dal portiere Elia Caprile. L’arbitro Daniele Doveri ha lasciato correre, non giudicando volontario il gesto del terzino napoletano, nonostante le proteste bianconere.

