Juventus-Napoli: Bordata di fischi per Conte, cori anti-napoletani allo Stadium

Fischi a Conte e cori contro Napoli allo Juventus Stadium

Antonio Conte è tornato a Torino per la prima volta con lo stadio pieno da quando siede sulla panchina del Napoli, e l’accoglienza non è stata delle migliori. Durante l’annuncio delle formazioni ufficiali, il Juventus Stadium ha riservato una bordata di fischi per il tecnico leccese, ex allenatore della Juventus.

Cori anti-napoletani allo Stadium

Appena iniziata la partita tra Juventus e Napoli, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, i tifosi bianconeri hanno intonato il solito coro offensivo “Odio Napoli” e “Noi non siamo napoletani”, continuando una lunga tradizione di cori discriminatori contro il club partenopeo.