Juventus-Napoli, Buongiorno: “Partita speciale, Conte mi ha fatto una richiesta”

Alessandro Buongiorno parla prima del big match Juventus-Napoli

Cresce l’attesa per il big match tra Juventus e Napoli, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. Il difensore azzurro Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima della sfida contro i bianconeri:

“La differenza rispetto all’anno scorso è che ora lavoro più di reparto. Il mister ci dà varie opzioni per fare la giocata giusta e aiutare sia in fase offensiva che difensiva.”

Buongiorno su Juventus-Napoli

Buongiorno ha sottolineato quanto sia importante la preparazione per questa partita e l’approccio che la squadra avrà sul campo:

“È una partita speciale, l’abbiamo preparata bene e vogliamo fare il meglio possibile.”

Il difensore ha poi parlato delle richieste di Antonio Conte:

“Conte ci chiede più lavoro di reparto, sia in costruzione che in difesa. Variamo tra difesa a tre o a quattro durante la partita. Per me è una gara speciale e vogliamo fare il meglio possibile.”

Sul duello con Vlahovic, Buongiorno ha dichiarato:

“Vedremo come andrà alla fine della partita.”

Per Buongiorno, una sorta di derby

L’ex capitano del Torino, schierato titolare da Antonio Conte, vivrà questa sfida come una sorta di derby. La rivalità con la Juventus è sempre stata molto sentita per lui, tanto che in estate ha rifiutato l’offerta dei bianconeri per restare al Napoli.