Live Juventus-Napoli: probabili formazioni, canale TV, streaming e diretta

Juventus-Napoli, segui la diretta su Napolipiu.com

La sfida tra Juventus e Napoli si preannuncia ricca di emozioni e possibili colpi di scena, con entrambi gli allenatori pronti a sorprese. Antonio Conte starebbe preparando una formazione che potrebbe cambiare le carte in tavola, mentre Thiago Motta potrebbe puntare su un modulo innovativo per i bianconeri.

Probabili formazioni Juventus-Napoli

: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Thiago Motta. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All.: Antonio Conte.

Dove vedere Juventus-Napoli in diretta streaming

La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN, accessibile tramite l’app disponibile su smartphone, tablet e smart TV. Basta inserire le credenziali di accesso sul sito ufficiale per seguire il match da qualsiasi dispositivo.

Telecronaca e seconda voce

La telecronaca del match su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Federico Balzaretti.

Diretta su Napolipiu.com

Segui la diretta minuto per minuto di Juventus-Napoli su Napolipiu.com per non perderti nessun aggiornamento del big match.