Juventus-Napoli, Marcolin: “Ecco chi sarà decisivo: punto un centesimo su di lui”

L’ex centrocampista azzurro e commentatore DAZN Dario Marcolin si proietta al big match di oggi tra Juventus e Napoli.

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e ora commentatore per DAZN, ha condiviso le sue previsioni su ciò che potrebbe accadere nella sfida di oggi tra Juventus e Napoli, sottolineando le chiavi tattiche e i giocatori decisivi per il match.

La partita si svolge in un momento cruciale della stagione, con il Napoli che cerca di mantenere il ritmo nella corsa allo Scudetto. Marcolin ha osservato che, sebbene la squadra partenopea debba puntare alla vittoria, ha comunque “due risultati su tre” a favore, considerando che le prossime partite saranno contro squadre come Monza, Como ed Empoli.

La Chiave Tattica: Kvaratskhelia

Un aspetto cruciale per il Napoli sarà la posizione di Khvicha Kvaratskhelia. Marcolin afferma che, “venendo via dalla sua zona abituale e entrando per vie centrali, può creare uno scompenso significativo nella difesa bianconera.” La sua capacità di dribbling e la velocità possono mettere in difficoltà la retroguardia della Juventus, rendendolo un elemento da tenere sotto osservazione.

Il Giocatore Decisivo: Romelu Lukaku

Marcolin non ha esitato a scommettere un “centesimo” su Romelu Lukaku come potenziale protagonista del match. Il commentatore ha evidenziato che l’attaccante belga, con il “dente avvelenato” per il passato con l’Inter, potrebbe trasformare il suo risentimento in motivazione. “Può essere la sua partita,” ha dichiarato Marcolin, sottolineando come Lukaku abbia la capacità di fare la differenza nei momenti cruciali.

I Pericoli per il Napoli: Nico Gonzalez

Nonostante il focus sul Napoli, Marcolin ha anche avvertito dei pericoli che la squadra di Conte deve affrontare, in particolare Nico Gonzalez. La sua posizione, che fluttua tra il quinto e il braccetto, potrebbe rivelarsi problematica per il Napoli, creando situazioni di vantaggio che la Juventus potrebbe sfruttare.