Conte al primo vero crash-test stagionale: ecco la sorpresa in vista di Juventus-Napoli

Al primo grande test stagionale, il tecnico azzurro Conte potrebbe schierare un 4-3-3 con McTominay in mediana per sfidare i bianconeri.

Questa sera, alle ore 18.00, il Napoli di Antonio Conte affronta la Juventus in quello che si preannuncia come il primo grande match della stagione. La redazione di SportMediaset analizza le possibili sorprese di formazione del tecnico azzurro, alla ricerca di un riscatto dopo la falsa partenza col Verona.

Un test cruciale per gli azzurri

Dopo un inizio di campionato non all’altezza delle aspettative, il Napoli ha intensificato il lavoro a Castel Volturno. Conte e il suo staff stanno valutando approfonditamente le opzioni tattiche, con particolare attenzione a come migliorare l’armonia di squadra. Le difficoltà riscontrate nella gestione degli equilibri e degli automatismi si fanno sentire, e la sfida contro una delle big del campionato rappresenta un’opportunità imperdibile per mettere alla prova le nuove strategie.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Conte starebbe considerando un cambiamento di modulo per affrontare la Juventus. L’ipotesi di un 4-3-3 potrebbe vedere l’inserimento di Scott McTominay in mediana, al posto di Mazzocchi. Questa mossa non solo potrebbe rendere la formazione più corta e compatta, ma permetterebbe anche di attaccare in modo più incisivo, sfruttando le incursioni dello scozzese alle spalle del tridente offensivo formato da Kvara, Lukaku e Politano. Ecco quanto si legge:

“Primo vero crash-test stagionale per gli azzurri e occasione per misurarsi da vicino con una delle big del campionato. Dopo la falsa partenza col Verona, il suo Napoli ha lavorato sodo in queste settimana e si è visto, ma la quadra sugli equilibri e sugli automatismi è ancora tutta da registrare. Soprattutto quando c’è da lavorare di squadra. E proprio per questo motivo a Castel Volturno, vista la grande qualità della rosa, si stanno facendo alcune valutazioni approfondite su un possibile cambio di modulo“.

“Per il big match contro la Juve, Conte starebbe studiando la sorpresa 4-3-3 con l’inserimento in mediana di McTominay al posto di Mazzocchi. Una riflessione ancora aperta, certo, che però intrigherebbe molto il tecnico azzurro. Un po’ per schierare una formazione più corta e compatta, un po’ per provare ad aggredire e scardinare la difesa bianconera proprio con le incursioni dello scozzese alle spalle del tridente Kvara-Lukaku-Politano. Mossa che potrebbe cambiare un po’ le dinamiche azzurre e dare più soluzioni in costruzione senza stravolgere il lavoro fatto finora in fase di non possesso”.