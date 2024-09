Orsi: “Il Napoli arriva carico, la Juventus in difficoltà. Conte? Cambi non previsti, la difesa a tre è il suo mantra”

Il commentatore di Sky analizza il big match di sabato tra Juventus e Napoli e difende Alex Meret dalle critiche.

Fernando Orsi, ex portiere e attuale commentatore di Sky, ha offerto un’analisi approfondita del Napoli in vista della prossima sfida contro la Juventus durante la trasmissione “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte. Le sue dichiarazioni, cariche di spunti interessanti, fanno il punto sulla situazione attuale delle due squadre.

Napoli in Crescita

Orsi ha sottolineato il buon momento del Napoli, reduce da una vittoria significativa, mentre la Juventus sta affrontando un periodo di difficoltà.

“Il Napoli viene da una grande vittoria, la Juve invece in campionato non viene da un momento positivo. Sarà una gara difficile, ma il Napoli deve continuare il percorso di crescita che ha avviato, magari cambierà qualcosa a Torino”.

Parlando del tecnico della Juventus, Orsi ha affermato che il cambio di modulo è improbabile. “Non penso che Conte cambi, potrebbe inserire McTominay al posto di un esterno, ma la difesa a tre è il suo mantra,” ha dichiarato. L’ex portiere ha ricordato come Conte, nonostante le voci di cambiamenti nei suoi precedenti club come Chelsea, Inter e Tottenham, abbia sempre mantenuto la sua impostazione. “Se dovesse cambiare, sarebbe una grande sorpresa.”

Meret e le Critiche

Sul tema del portiere del Napoli, Alex Meret, Orsi ha ribadito la sua fiducia: “Meret sta facendo bene e non mi meraviglia. È un portiere di alto livello.” Ha aggiunto che le critiche mosse nei suoi confronti sono state ingiuste e pregiudizievoli. “Mi devo ripetere: le sue qualità sono indiscutibili.”

Infine, Orsi ha voluto ricordare Totò Schillaci, icona del calcio degli anni ’90, recentemente scomparso. “È stato un campione celebrato meno di quanto meritasse. Un ragazzo umile e perbene, che ci lascia con grande dolore.”