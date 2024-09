Juventus-Napoli, allerta massima a Torino: i tifosi azzurri ‘ignorano’ il divieto di trasferta

Nonostante le restrizioni, i tifosi del Napoli intendono radunarsi fuori all’Allianz Stadium per sostenere la squadra contro la Juventus.

Nonostante il divieto di trasferta imposto dalle autorità, i tifosi del Napoli sembrano decisi a raggiungere Torino per assistere (anche se da fuori) alla gara di campionato contro la Juventus, in programma alle 18.00. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il messaggio che circola tra i supporters partenopei è chiaro: “Partiremo lo stesso come fecero i tifosi dell’Eintracht”.

L’allerta è massima e le forze dell’ordine sono in piena mobilitazione. La polizia sta monitorando da vicino i gruppi organizzati, preoccupata per possibili tensioni. Un ampio prefiltraggio sarà attuato all’esterno dell’Allianz Stadium per garantire la sicurezza di tutti.

I tifosi napoletani, noti per la loro passione e determinazione, avrebbero intenzione di radunarsi nei pressi dello stadio per supportare la loro squadra, un gesto emblematico in una partita caratterizzata da una storica rivalità tra le due compagini. Ecco quanto si legge su Il Mattino:

“C’è massima allerta da parte delle forze dell’ordine per questo messaggio di alcuni gruppi organizzati. Non a caso sarà predisposto un ampio prefiltraggio all’esterno dell’Allianz Stadium proprio per evitare problemi. L’idea di alcuni gruppi sarebbe quella di presenziare fuori lo stadio per sostenere all’esterno Lukaku e compagni in una gara così sentita per l’accesa rivalità”.