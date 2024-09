Insigne: “Juventus-Napoli, partita importante tra due squadre e allenatori con filosofie diverse. Farò di tutto per vederla”

L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne parla del big match di Serie A con la Juventus in esclusiva al Corriere dello Sport.

In un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport, Lorenzo Insigne ha condiviso i suoi pensieri sulla tanto attesa sfida di Serie A tra Juventus e Napoli, in programma oggi alle 18 allo Juventus Stadium. L’ex capitano del Napoli, ora in Canada con il Toronto FC, ha sottolineato l’importanza di questa partita, che non è mai banale per chi ha indossato la maglia azzurra.

Una rivalità storica

“Juventus-Napoli è sempre stata una partita importante”, ha dichiarato Insigne, aggiungendo che la rivalità tra le due squadre significa molto per i tifosi. “Per la rivalità che c’è, significa tanto”. La sfida di oggi rappresenta non solo un confronto tra due club storici del calcio italiano, ma anche un’occasione per vedere all’opera due allenatori con filosofie di gioco diverse.

Insigne ha commentato: “Sarà sicuramente una bella sfida tra due squadre nuove e con due allenatori diversi: un bello spot per il calcio italiano”. Anche se non potrà seguire la partita in diretta a causa dei suoi impegni con il Toronto FC, ha assicurato che farà di tutto per riuscire a vederla. “Non so se riuscirò a vederla, giocherò in trasferta, ma ci proverò”, ha aggiunto.

Oltre il campo

Oltre a discutere della partita, Insigne ha raccontato anche aneddoti legati alla sua esperienza in Nazionale con Antonio Conte e ha parlato del suo rapporto con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ha riflettuto sul suo futuro, lasciando aperta la possibilità di un ritorno in Europa.