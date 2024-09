Divieti di trasferta per i tifosi del Napoli: rischio anche per Empoli e Milan

Dopo il divieto di trasferta per la sfida tra Juventus e Napoli, i supporter azzurri temono nuove restrizioni.

Non solo la Juventus, ma anche le trasferte dei tifosi del Napoli verso le gare contro Empoli e Milan potrebbero essere vietate. Questa notizia, riportata dall’edizione odierna de Il Mattino, solleva preoccupazioni tra i sostenitori azzurri, già colpiti dal divieto di trasferta per la partita all’Allianz Stadium.

Secondo fonti vicine agli ambienti sportivi, il divieto per i residenti in Campania potrebbe estendersi oltre la sfida con la Juventus, che si giocherà questo pomeriggio. Le gare contro Empoli e Milan sarebbero a serio rischio, amplificando le preoccupazioni sui diritti dei tifosi e sulla gestione della sicurezza. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano:

“Il divieto di trasferta per i residenti in Campania di questo pomeriggio a Torino potrebbe essere solo un antipasto in termini di sanzioni. Stando a quanto filtra, infatti, anche le trasferte di Empoli ed a Milano contro i rossoneri sono a serio rischio per i tifosi del Napoli che risiedono nella nostra Regione”.

De Laurentiis pronto al ricorso

Nel frattempo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta preparando un ricorso contro la sanzione di 30.000 euro inflitta al club per gli scontri avvenuti durante la partita contro il Cagliari. De Laurentiis intende contestare la decisione del Giudice Sportivo, ma i dettagli sui motivi del ricorso non sono ancora stati rivelati.

“Per quanto è accaduto a Cagliari, il Napoli ha avuto una sanzione di 30.000 euro da parte del Giudice Sportivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a fare ricorso per impugnare questa decisione. Restano da scoprire quali saranno gli argomenti che il numero uno della SSC Napoli metterà sul tavolo per fare ricorso contro il provvedimento del Giudice Sportivo”.