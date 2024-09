McTominay in campo dal primo minuto? Conte si prepara per Juventus-Napoli con due nuovi moduli

Il tecnico del Napoli Antonio Conte testa il 3-4-2-1, il 4-3-3 e il 3-5-2 contro la Juventus: possibile impiego di McTominay dal 1′.

Cresce l’attesa per il big match di Serie A tra Juventus e Napoli, in programma nella quinta giornata del campionato di Serie A. Antonio Conte, nel corso degli allenamenti a Castel Volturno, ha messo a punto diverse soluzioni tattiche che potrebbero stravolgere la formazione titolare.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Conte ha sperimentato non solo il consueto 3-4-2-1, ma anche un 4-3-3 e un 3-5-2. Tra i nomi in evidenza spicca quello di Scott McTominay, il centrocampista scozzese che potrebbe esordire dal primo minuto contro i bianconeri. La sua presenza in campo potrebbe significare un cambio di marcia per il Napoli, con un centrocampo più folto e dinamico.

Le Possibili formazioni del Napoli

3-4-2-1: La configurazione classica con McTominay al fianco di Anguissa e Lobotka, a supporto del trio d’attacco Kvaratskhelia-Lukaku-Politano. 4-3-3: Con un centrocampo solido e una linea offensiva più spinta, McTominay potrebbe affiancare Lobotka e Anguissa, lasciando Kvara e Politano sulle fasce, con Lukaku al centro. 3-5-2: Un modulo che darebbe ulteriore copertura al centrocampo, con McTominay in un ruolo più avanzato e Kvaratskhelia a supporto di Lukaku in attacco.

La tentazione di Conte

La scelta di McTominay al posto di Politano potrebbe rappresentare una mossa audace per Conte, che cerca di adattare la sua squadra alle sfide di alto livello. Con la possibilità di schierare Kvaratskhelia in una posizione più offensiva, il Napoli potrebbe rivelarsi letale in contropiede.

L’allenatore partenopeo è noto per le sue scelte strategiche e il match contro la Juventus potrebbe essere l’occasione perfetta per dimostrare l’efficacia di queste nuove configurazioni. I tifosi napoletani, dunque, possono prepararsi a una gara avvincente e ricca di sorprese.