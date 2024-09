Juventus-Napoli, divieto per i tifosi residenti a Napoli: De Laurentiis furioso

Divieto di trasferta per i tifosi del Napoli, De Laurentiis non ci sta

La notizia era nell’aria da qualche ora, ma adesso è ufficiale: in occasione di Juventus-Napoli, il Prefetto di Torino ha decretato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Napoli, anche per chi è in possesso della fidelity card della SSC Napoli.

L’unica eccezione riguarda i possessori della fidelity card della Juventus, emessa prima del 21 settembre 2024. Inoltre, i biglietti già acquistati dai tifosi azzurri saranno annullati, come riportato dal comunicato diffuso dalla SSC Napoli.

De Laurentiis furioso per i provvedimenti

Secondo quanto rivelato da Radio Marte, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha preso bene la decisione del Prefetto. Già contrariato per la notizia che circolava nelle ultime ore, De Laurentiis si è mostrato particolarmente infastidito, soprattutto alla luce della recente multa di trentamila euro inflitta al Napoli dopo i disordini di Cagliari, accompagnata anche da una diffida.

“Il presidente è rimasto ‘scottato’ dai provvedimenti e dalle tempistiche con cui sono arrivati”, hanno riferito i giornalisti dell’emittente campana, sottolineando che De Laurentiis sta ancora riflettendo sull’atteggiamento delle autorità e sui momenti critici in cui queste decisioni sono state prese.