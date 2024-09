Ufficiale, Juventus-Napoli: Biglietti vietati ai napoletani, ma concessi ai tifosi Juve!

Decisione ufficiale del Prefetto di Torino per Juventus-Napoli. Niente trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania.

Il Prefetto di Torino ha preso una decisione che sta facendo discutere: per la partita tra Juventus e Napoli, in programma sabato 21 settembre 2024 alle 18:00 all’Allianz Stadium, è stato vietato l’accesso ai tifosi del Napoli residenti nella provincia di Napoli e in Campania. Una misura che ha colpito duramente i sostenitori azzurri, i quali non potranno assistere alla partita, anche se avevano già acquistato i biglietti.

Se tifi Juve, invece, puoi andare allo stadio

Il divieto di vendita dei biglietti riguarda soltanto i tifosi napoletani, anche quelli in possesso della fidelity card della SSC Napoli. Tuttavia, i possessori della fidelity card della Juventus, emessa prima del 21 settembre 2024, non sono soggetti a questo divieto. In pratica, se tifi Juventus e risiedi nella provincia di Napoli, potrai tranquillamente entrare allo stadio, mentre ai tifosi azzurri sarà negato l’accesso.

Le altre restrizioni imposte dal Prefetto

Oltre al divieto di vendita per i residenti in Campania, sono state adottate ulteriori misure per limitare l’afflusso dei tifosi napoletani allo stadio:

Biglietti annullati per chi li ha già acquistati e risiede nella provincia di Napoli.

per chi li ha già acquistati e risiede nella provincia di Napoli. Vendita riservata alla Tribuna Ospiti solo ai possessori della fidelity card della SSC Napoli che non risiedono in Campania.

che non risiedono in Campania. Blocco della vendita nelle ricevitorie fisiche della provincia di Napoli e online per i residenti in quella zona.

nelle ricevitorie fisiche della provincia di Napoli e online per i residenti in quella zona. Biglietti non cedibili: una volta acquistati, i biglietti non potranno essere ceduti a terzi.

La Juventus F.C. comunicherà presto le modalità di rimborso per i biglietti annullati, mentre la SSC Napoli informerà i propri tifosi appena disponibili i dettagli.

Alla Juventus, l’ospitalità è su misura

Vietare la trasferta ai tifosi del Napoli è già assurdo, ma permettere l’ingresso ai tifosi juventini della stessa provincia è una presa in giro. Non è questione di sicurezza, ma di selezione accurata: se tifi Juve, sei benvenuto, se invece hai il cuore azzurro, resta pure a casa. Sembra che a Torino le regole cambino a seconda della sciarpa che indossi.