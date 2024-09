Alvino: “Vietano la trasferta, ma puniscono i tifosi sbagliati”

Il giornalista critica la chiusura del settore ospiti in occasine di Juventus-Napoli.

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, ha espresso il suo disappunto durante un intervento a Radio Kiss Kiss Napoli riguardo alla decisione di vietare la trasferta ai residenti in Campania per la partita Juventus-Napoli. La scelta di chiudere il settore ospiti dell’Allianz Stadium ha sollevato polemiche tra i tifosi partenopei, che si sentono penalizzati ingiustamente.

“Non si può punire chi ha già pagato”

Durante la sua trasmissione, Alvino ha detto chiaramente che non è giusto generalizzare e colpire tutti i tifosi per colpa di pochi:

“Il delinquente è singolo, loro sanno chi era a Cagliari! Non si possono punire tutti i napoletani perbene che hanno già treni e alberghi pagati, a meno di 24 ore dall’inizio della partita.”

Alvino ha poi raccontato la storia di un padre che lo ha contattato:

“Ieri mi ha chiamato un papà: aveva premiato suo figlio per i buoni voti comprando biglietti e prenotando tutto. E ora, come gli spiega che non possono andare? Gli parla degli scontri? Questa è una decisione assurda presa all’ultimo minuto.”

Alvino ha concluso il suo intervento ribadendo che ci sono i mezzi per punire i colpevoli senza far ricadere le conseguenze su tutti i tifosi.