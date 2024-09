Thiago Motta: “Conte? Rapporto fantastico, ma domani Juventus-Napoli sarà una battaglia”

Thiago Motta, alla vigilia di Juventus-Napoli, ha parlato del rapporto con Conte e delle difficoltà della sfida contro gli azzurri.

Alla vigilia di Juventus-Napoli, il tecnico bianconero Thiago Motta ha tenuto una conferenza stampa in cui ha affrontato diversi temi, tra cui il rapporto con Antonio Conte e le aspettative per la sfida di domani.

Sul rapporto con Conte

“Ho un rapporto fantastico con Conte, abbiamo lavorato insieme agli Europei e lo stimo molto. Ma domani sarà una battaglia. Il Napoli è una squadra costruita per vincere lo Scudetto, sono forti e dobbiamo essere pronti.”

Risposta sui falli a Kvaratskhelia

Riguardo ai commenti di Conte sui falli subiti da Kvaratskhelia, Motta ha risposto: “I miei giocatori non vanno in campo per fare falli pericolosi, vogliamo giocare pulito e senza simulazioni. Siamo contro il gioco sporco e lavoriamo per offrire uno spettacolo corretto, senza perdite di tempo.”

Aggiornamenti sugli infortuni

Motta ha confermato la disponibilità di Gatti, ma ha dichiarato che Milik e Conceição saranno indisponibili per la partita. “Gatti si è allenato bene e sarà nel gruppo domani, mentre Milik e Conceição resteranno fuori.”

Napoli senza coppe: vantaggio?

Sulle differenze tra Juventus e Napoli, Motta ha detto: “Il Napoli non ha impegni europei, ma non sappiamo se questo sarà un vantaggio. Ci concentriamo solo sulla nostra prestazione e vedremo cosa accadrà domani.”

Una partita speciale

“Domani ci aspettiamo una grande partita, con giocatori forti in campo. Rispettiamo il Napoli, ma giocheremo per portare la partita verso il nostro stile di gioco.”

Thiago Motta e il messaggio a De Rossi dopo l’esonero

“L’esonero di De Rossi mi ha sorpreso moltissimo. Gli ho mandato un messaggio il cui contenuto reterà privato”.