Esonero De Rossi: i motivi che si celano dietro l’improvvisa scelta

Il corrispondente Sky si è soffermato sui motivi che si celano dietro l’improvviso esonero di Daniele De Rossi da allenatore della Roma.

La Roma ha ufficialmente esonerato il tecnico Daniele De Rossi, un passo che ha scosso l’ambiente calcistico italiano. La decisione è stata comunicata e commentata durante un’intervista del corrispondente di Sky, Angelo Mangiante, a Tutti Convocati, in cui sono stati chiariti i motivi dietro questa scelta radicale.

Secondo quanto riferito dalla società, la mancanza di risultati convincenti ha portato a un’accelerazione nel processo di cambiamento. “Perché si è arrivato a questo? A quanto ci ha riferito la società, per mancanza di risultati e la necessità di un cambio di marcia immediato, perchè la proprietà ha investito tanto e l’obiettivo Champions deve essere necessariamente centrato”, ha dichiarato Mangiante, sottolineando la pressione che grava sulla dirigenza e sull’intera squadra.

L’esonero di De Rossi non arriva in un momento qualsiasi. La Roma ha effettuato ingenti investimenti sul mercato per costruire una squadra competitiva e puntare ai massimi traguardi. Tuttavia, l’inizio di stagione non ha rispecchiato le aspettative, rendendo necessario un cambio di rotta immediato.