Insigne, l’ex agente: “Meret è il miglior portiere italiano, Lukaku andrà in doppia cifra abbondante”

L’ex agente di Insigne esalta le qualità di Meret e analizza la potenza offensiva del Napoli, con un occhio attento a Lukaku.

L’ex agente di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni significative sul rendimento del Napoli in questo inizio di campionato, focalizzandosi in particolare sulla figura del portiere Alex Meret.

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Ottaiano ha messo in evidenza il potenziale del portiere partenopeo, definendolo “tecnicamente il miglior portiere italiano”. Secondo Ottaiano, Meret ha mostrato in passato alcune “lacune” nelle uscite e nella comunicazione con la difesa, ma ora sembra stia colmando questi piccoli difetti, confermandosi come un “grande portiere”.

Ottaiano ha poi affrontato il tema dell’attaccante Romelu Lukaku, sottolineando come il belga, nonostante un contesto difficile a Roma, sia riuscito a realizzare 21 gol. Ecco le sue parole:

“Lukaku? Come si discute uno che in un contesto non ottimale come quello di Roma, tra cambi di allenatore e questioni di spogliatoio ha realizzato 21 gol? Sicuramente il belga andrà in doppia cifra abbondante, poi invito a notare la sua utilità nell’uno-due, la sua capacità di fare spazio e servire assist, al di là dei gol che farà, quando è in condizione è davvero devastante. Se poi a lui aggiungiamo Kvara, Neres e i giocatori di qualità in mezzo al campo in grado di fare gol, ci rendiamo conto di quanto la squadra sia fortissima”.