Juve-Napoli, tifosi azzurri pronti a partire: “Nessun divieto ufficiale”. Spunta un volantino

Sui social circola un volantino dei tifosi del Napoli che annuncia l’intenzione di partire comunque per Torino

Mentre si attende ancora una comunicazione ufficiale riguardante il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania in occasione del match contro la Juventus, sui social ha iniziato a circolare un volantino non firmato, che annuncia l’intenzione di partire comunque per Torino. Il documento, condiviso dai tifosi azzurri, sottolinea che molti hanno già prenotato voli, treni e hotel per assistere alla partita.

Il testo del volantino recita:

Basta abusi!

Dopo le vicissitudini legate al divieto di trasferta per la partita di domani, dove a 24 ore dall’incontro non c’è ancora un divieto ufficiale, per noi questo è solo un atto incostituzionale e di discriminazione territoriale, dove si penalizza un’intera città. Visto che all’epoca il Prefetto di Napoli, in occasione di Napoli-Eintracht Francoforte, disse che non si poteva vietare la libera circolazione a cittadini europei che avevano comprato biglietti aerei e prenotato hotel, seguiremo quella linea di condotta.

Siamo in tantissimi, molti stanno già partendo “perché non c’è ancora un divieto ufficiale” e tutti partiremo domani!

Sempre al tuo fianco.

Avanti Napoletani!

La situazione resta in sospeso, e i tifosi azzurri si preparano comunque a seguire la squadra, intanto il Casms ha disposto la chiusura del settore ospiti dell’Allianz Stadium.