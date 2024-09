Manna: “McTominay e Gilmour hanno scelto Napoli a tutti i costi! La città mi ha sorpreso, obiettivo Champions League”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha svelato un retroscena su McTominay e gli obiettivi del club partenopeo.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC. Manna ha parlato del calciomercato e ha svelato l’obiettivo principale del club azzurro per questa stagione. Ecco quanto evidenziato da Napolipiu.com:

La chiamata di De Laurentiis

“Sono cilentano, campano, e ricevere la chiamata di De Laurentiis è stata una sorpresa. Mi trovavo in un periodo tranquillo a Torino, avevo appena traslocato con la mia famiglia, quando a febbraio sono stato contattato. È stata un’emozione forte.”

Il mercato estivo

Manna ha spiegato come il mercato sia stato complesso, con sette acquisti e una decina di cessioni. “La situazione di Osimhen ha influenzato le nostre operazioni, ma grazie alla lungimiranza del presidente, abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati.”

Lukaku senza la cessione di Osimhen

“Victor voleva fortemente andare via, ma non ci sono state le condizioni per il trasferimento. Avevamo bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse, così abbiamo deciso di puntare su Lukaku.”

McTominay e Gilmour: volontà chiara di venire a Napoli

Un passaggio significativo dell’intervista è dedicato a McTominay e Gilmour, due giocatori che hanno dimostrato una forte determinazione a vestire la maglia azzurra. “McTominay voleva Napoli a tutti i costi. Vedere un giocatore del Manchester United scegliere Napoli è motivo d’orgoglio per tutti noi. Anche con Gilmour è stato lo stesso: ha spinto molto per venire qui, e questo ci rende fieri.”

L’affetto dei tifosi e l’amore per Napoli

“Napoli mi ha sorpreso tantissimo. L’affetto dei tifosi è incredibile, non riesco nemmeno a camminare per il centro senza che la gente mi fermi per chiedermi informazioni o salutarmi. È una città meravigliosa, anche se non ho avuto molto tempo per visitarla.”

Obiettivi stagionali

Manna ha infine parlato degli obiettivi stagionali del Napoli: “Vogliamo tornare in Champions League, è il nostro obiettivo principale. La Juventus è storicamente costruita per vincere, ma siamo concentrati su noi stessi, partita dopo partita.”

Juventus-Napoli, una grande sfida

“Siamo in un momento positivo, e mi aspetto una partita di alto livello contro la Juventus. Affronteremo una squadra storicamente costruita per vincere, ma siamo pronti. Dobbiamo essere attenti e concentrati, perché è una tappa importante nel nostro percorso.”