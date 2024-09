Napoli: De Laurentiis rompe gli schemi con l’acquisto di Lukaku

L’acquisto del belga Romelu Lukaku ha segnato un cambio di strategia importante nel mercato del club partenopeo.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha fatto un’eccezione che potrebbe rivoluzionare le strategie del club.

Nel corso della puntata di Note Azzurrissime, programma di Rai Radio Live Napoli condotto da Antonello Perillo, il giornalista Gianfranco Coppola ha svelato una novità importante riguardo la gestione della squadra partenopea. Secondo Coppola, l’arrivo di Romelu Lukaku rappresenta un cambio di rotta significativo nella politica di mercato del presidente De Laurentiis.

“Non è corretto parlare di ‘Lukaku-mania’, ma certamente il giocatore è diventato il nuovo beniamino dei tifosi”, ha dichiarato Coppola. La scelta di puntare su Lukaku, nonostante le polemiche, evidenzia la determinazione di Antonio Conte e la volontà del Napoli di investire in un calciatore di esperienza e carisma: “Ecco perché Antonio Conte non ha badato neanche a polemiche, per puntare dritto sul giocatore che forse più ha voluto in ogni suo club, così come anche nel Napoli questa volta; un giocatore che ha spazzato via letteralmente le qualità di Victor Osimhen, che adesso è in Turchia”.

Coppola sottolinea come De Laurentiis abbia fatto un investimento sostanzioso per un giocatore che, a differenza di Cavani, Lavezzi, Higuain o lo stesso Osimhen, non rappresenta solo una potenziale plusvalenza futura, ma un vero leader in campo.

Un cambio di strategia

Questo approccio potrebbe segnare una nuova era per il Napoli, che finora aveva sempre cercato di massimizzare i profitti attraverso la rivendita dei propri giocatori. L’acquisto di Lukaku, quindi, non solo arricchisce la rosa, ma segna una volontà di puntare su giocatori pronti a vincere subito. Coppola ha poi proseguito:

“Osimhen è sempre un ottimo giovane attaccante, mentre Lukaku rappresenta la grande novità perché, per la prima volta, Aurelio De Laurentiis ha investito una cifra consistente laddove non si intravede poi una rendita vantaggiosa in caso di cessione, come avvenuto per Cavani, Lavezzi, Higuain o lo stesso Osimhen. In questo caso, parliamo di un giocatore ‘stagionato’, ma certamente non usurato e che a Cagliari, al di là del gol, ha dimostrato la capacità di essere vero condottiero in campo”.

La mossa di De Laurentiis è un segnale chiaro: il Napoli punta a tornare ai vertici del calcio italiano e europeo. Con un acquisto così significativo, i partenopei potrebbero finalmente raggiungere quegli obiettivi ambiziosi che i tifosi sognano da anni. Il tempo dirà se questa strategia porterà i frutti sperati, ma per ora l’entusiasmo è alle stelle.