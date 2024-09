Napoli verso la Juve: Conte studia la formazione. Ecco cosa filtra da Castel Volturno

Antonio Conte prepara la sfida contro la Juventus, tra allenamenti intensi e dubbi tattici. Ecco gli indizi sulla possibile formazione del Napoli.

Il Napoli non si ferma e continua a lavorare duramente a Castel Volturno, con Antonio Conte concentrato nel preparare la squadra per l’attesissimo match contro la Juventus. Sabato sera gli azzurri affronteranno i bianconeri all’Allianz Stadium per la quinta giornata del campionato di Serie A, una partita che si preannuncia decisiva per entrambe le squadre. I partenopei, reduci dalla vittoria contro il Cagliari, cercano conferme in un campo storicamente difficile.

Chi scenderà in campo contro la Juventus?

Dai primi indizi raccolti dagli allenamenti a Castel Volturno, Conte sembra intenzionato a confermare gran parte degli 11 che hanno battuto il Cagliari. Lukaku sarà ancora il riferimento in attacco, mentre rimane aperto il ballottaggio sulla fascia sinistra tra Olivera e Spinazzola.

Il modulo e i dubbi di Conte

Sebbene Conte stia sperimentando il 4-3-3 durante gli allenamenti, sembra ancora prematuro vedere questo modulo in campo sabato contro la Juventus. Probabilmente il tecnico si affiderà ancora al 3-4-2-1, con McTominay, Gilmour e Neres destinati a partire dalla panchina. Maggiori dettagli si sapranno dalla conferenza stampa di domani, dove Conte potrebbe fornire ulteriori chiarimenti sulle scelte tattiche.

Un match cruciale per il Napoli

La sfida contro la Juventus è sempre uno dei momenti più attesi della stagione per i tifosi napoletani, e quest’anno non fa eccezione. Dopo la vittoria per 3-1 dei bianconeri in Champions League contro il PSV Eindhoven, i ragazzi di Conte si preparano a un confronto ad alta tensione.