Dino Zoff: “Risultato col Cagliari non riflette la realtà, Meret ha salvato Conte. Ecco chi vedo meglio tra Juventus e Napoli”

L’ex portiere commenta le prestazioni di Juventus e Napoli e l’importanza della prossima sfida all’Allianz Stadium.

Dino Zoff, leggenda del calcio italiano e doppio ex di Juventus e Napoli, ha condiviso le sue impressioni sul momento attuale delle due squadre in un’intervista a 1 Station Radio durante il programma 1 Football Club. L’ex portiere ha commentato le recenti prestazioni degli azzurri e bianconeri, soffermandosi sul significato della prossima sfida diretta tra le due formazioni.

Juventus in crescita, ma occhio al Napoli

Zoff ha riconosciuto l’ottimo avvio della Juventus in Champions League, sottolineando che, nonostante l’ingenuità degli avversari, la squadra di Motta ha mostrato un gioco convincente. Il pensiero dell’ex portiere è rivolto anche al Napoli, che secondo lui sta iniziando a trovare la giusta direzione nel campionato:

“La Juve ha esordito bene in Champions? Gli avversari erano un po’ ingenui, ma la Juve ha giocato bene, ha meritato quel risultato. Ha riscattato la scialba prestazione con l’Empoli? Loro si sono difesi meglio: ogni avversario gioca diversamente. Il Napoli sembra aver indirizzato il campionato verso una giusta direzione: dove può arrivare? La prossima partita con la Juve sarà un primo bivio. Conte è bravissimo, è l’allenatore ideale per tirare fuori il meglio. Sono fiducioso. Anche se col Cagliari non è andata così come il risultato recita: nel primo tempo, gli azzurri di Conte hanno sofferto, si sono salvati grazie a Meret. Chi arriva meglio delle due squadre? Moralmente stanno bene perché entrambe vengono da due vittorie”.

Sulla prossima sfida, Zoff ha preferito non fare pronostici: “Il risultato più probabile? Dipende da come si comportano entrambe le squadre: non me la sento di fare pronostici. La Juventus ha qualche vantaggio perché gioca in casa”.

Infine, ha discusso della scelta di Lukaku al posto di Osimhen: “Lukaku è un giocatore importante per il modo in cui gioca la sua squadra. Non sono paragonabili, ma entrambi possono essere decisivi”.

La sfida di domenica tra Juventus e Napoli si preannuncia cruciale per entrambe le formazioni e sarà interessante vedere come si sviluppa questa rivalità storica nel contesto della stagione attuale.