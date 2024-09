Verso Juventus-Napoli, la sfida tabù per i partenopei!

La scoppola dell’esordio (3-0 dal Verona al ‘Bentegodi’) è stata presto annullata da un tris di vittorie che ha portato il Napoli ad essere subito protagonista della serie A. Del resto l’ingaggio di un tecnico vincente come Antonio Conte aveva questo obiettivo da parte del club partenopeo, reduce da una stagione allucinante dopo quella straordinaria dello scudetto.

I tre successi di fila con Bologna, Parma e Cagliari, ha ufficialmente sancito che la compagine campana quest’anno può assolutamente essere protagonista. Ora però arriva il primo, grande esame. Lukaku e compagni sono infatti attesi dal super match in casa della Juventus e per le quote serie A è una sfida avvincente e sul filo dell’equilibrio: il successo bianconero è al momento a 2.20 contro il 3.40 di quello napoletano, mentre il pareggio è a 3.35.

Se le valutazioni degli esperti considerano l’impresa del Napoli possibile, pur nelle difficoltà sempre presenti in un big match, i viaggi a Torino, sponda bianconera, sono stati quasi sempre piuttosto negativi. Quella di sabato 21 settembre all’Allianz Stadium (calcio d’inizio alle ore 18,00), sarà la 79^ edizione della sfida in serie A in casa juventina e per il Napoli sono state quasi sempre delusioni: 48 a 9 il conto dei successi a favore dell’undici attualmente guidato da Thiago Motta, 21 in totale i pareggi.

Il Napoli arriva comunque a Torino forte dell’ottimo e perentorio successo conquistato in casa del Cagliari (4-0), di contro la Juventus, oltre che sicuramente più stanca a causa dell’impegno Champions comunque vinto (3-1 agli olandesi del PSV), è reduce da due pari non proprio esaltanti (entrambi 0-0) contro Roma ed Empoli.

La Juventus è granitica e subisce pochissimo, proprio in Champions League il primo gol subito in questa stagione, ma il Napoli è tutta un’altra pasta rispetto alle avversarie affrontate finora dai bianconeri. Nella casa dei bianconeri, come dicevamo, sono state quasi sempre delusioni, ma almeno il penultimo precedente parla partenopeo…

In più Conte dispone in questo momento di armi letali come Lukaku e Kvaratskhelia, quest’ultimo tornato prepotentemente sui livelli dell’anno scudettato, ma può contare anche sulle giocate del brasiliano Neres, che in passato ha dato diversi dispiaceri ai bianconeri, andato in rete nelle sfide di Champions League quando indossava sia la maglia dell’Ajax che del Benfica.