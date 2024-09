Juventus-Napoli, Briatore accende la rivalità: “Tifo bianconero, speriamo di vincere”

Flavio Briatore, tra affari e calcio, si esprime sulla sfida tra Juventus e Napoli. Non manca l’apprezzamento per la passione dei tifosi azzurri.

Flavio Briatore, imprenditore italiano noto per i suoi successi e controversie, è sbarcato a Napoli con il suo nuovo locale Crazy Pizza, che ha appena aperto le sue porte al pubblico. Ma non sono solo gli affari a tenere Briatore al centro dell’attenzione mediatica. Le sue recenti dichiarazioni riguardo il prossimo big match di Serie A tra Juventus e Napoli hanno fatto discutere.

Juventus-Napoli: Briatore tifa bianconero, ma senza drammi

Intervenuto in diretta su Radio Crc, Briatore ha espresso il suo tifo per i bianconeri, mantenendo però un tono distaccato: “Juve-Napoli? Spero vincano i bianconeri, ma se perdiamo non ne faccio un dramma. Adesso siamo tutti lì, a fine anno vedremo chi sarà migliore tra Conte e Thiago Motta.” Con queste parole, l’imprenditore ha ribadito la sua preferenza per la Juventus, ma senza mettere troppa pressione sul risultato.

L’apprezzamento per il Napoli e i suoi tifosi

Nonostante il tifo per i bianconeri, Briatore non ha mancato di esprimere il suo affetto per la città di Napoli e la sua squadra: “Il Napoli è una squadra che fa sempre simpatia. Sono contento quando vince. I napoletani hanno una passione incredibile, vivono per il calcio.” Briatore ha inoltre ricordato quanto sia radicato l’amore per Diego Maradona nel cuore dei tifosi partenopei: “La gente ha ancora Maradona nel cuore, come se fosse vivo: è molto bello.”