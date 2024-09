Briatore: “Spero che la Juventus vinca, ma se perde nessun dramma. La passione che hanno i napoletani è incredibile”

In vista del big match tra Juventus e Napoli, Briatore elogia la passione dei tifosi partenopei e riflette sulla rivalità calcistica.

In un clima di grande attesa per il big match di sabato sera tra Juventus e Napoli, il noto imprenditore Flavio Briatore ha condiviso le sue impressioni sul calcio italiano ai microfoni di Radio Crc. La Juventus, reduce da un convincente 3-1 in Champions League contro lo Sporting CP, e il Napoli, che ha brillato con un netto 4-0 sul Cagliari, sono pronte a dare vita a una sfida avvincente.

Briatore ha affermato: “A Torino spero che la Juve vinca, ma se perdiamo non ne faccio un dramma. Adesso siamo tutti lì”. Con il Napoli attualmente al secondo posto in Serie A, dietro solo all’Udinese, l’imprenditore ha elogiato la squadra partenopea: “Il Napoli è una squadra che fa sempre simpatia. Sono contento anche quando vince, perché la passione che hanno i napoletani è incredibile“.

L’imprenditore ha anche rivelato quanto il legame tra i tifosi napoletani e il loro mito, Diego Maradona, sia ancora forte: “La gente ha Maradona nel cuore, come se fosse ancora lì. È molto bello”. Queste parole evidenziano non solo la rivalità sportiva, ma anche l’amore e la passione che circondano il calcio in Italia.

In attesa di questo attesissimo incontro, i tifosi di entrambe le squadre possono solo sperare in un grande spettacolo, mentre la battaglia per il vertice della classifica continua a infiammare gli animi.