Juventus-Napoli, il Casms chiude il settore ospiti: tifosi azzurri bloccati

A poche ore dal big match, il Casms ha deciso di chiudere il settore ospiti dell’Allianz Stadium ai tifosi del Napoli, una decisione che lascia amarezza tra i sostenitori partenopei.

A meno di 48 ore dalla sfida tra Juventus e Napoli, arriva una decisione che lascia molti tifosi con l’amaro in bocca: il Casms ha disposto la chiusura del settore ospiti dell’Allianz Stadium. Una scelta che colpisce i tifosi napoletani residenti in Campania, anche se in possesso della Fidelity Card, nonostante la prevendita dei biglietti fosse partita già il 21 agosto e il settore si fosse riempito in poche ore.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, “la notizia arriva a ridosso del big match e lascia oltre 2.300 tifosi del Napoli senza possibilità di accedere allo stadio.” La decisione arriva in seguito agli incidenti avvenuti nella trasferta a Cagliari, quando il lancio di oggetti e fumogeni ha provocato la sospensione della partita per sette minuti.

Il Napoli è stato già sanzionato con una multa di 30 mila euro, ma ora la chiusura del settore ospiti colpisce anche i suoi tifosi, che avevano acquistato il biglietto a un costo di 45 euro.

Nonostante il rimborso del costo del tagliando, nulla potrà essere recuperato per quanto riguarda le spese di viaggio e hotel, già prenotati con largo anticipo. “La trasferta era tornata aperta da qualche anno, ma ora l’ennesimo dietrofront arriva a ridosso della partita,” sottolinea il quotidiano. Si attende solo l’ufficializzazione da parte del Prefetto di Torino per avviare le procedure di rimborso.

Una decisione che poteva essere presa già da lunedì, ma che, come spesso accade, colpisce le persone perbene: tifosi che avevano già acquistato biglietti per treni, hotel e stadio, magari prendendo ferie per vivere una giornata di sport con la famiglia.

In Italia, le responsabilità individuali si trasformano troppo spesso in punizioni collettive, e alla fine chi paga sono sempre i Napoletani, dipinti come i “cattivi” della situazione. La Juventus potrà contare su uno stadio pieno, mentre la squadra di Conte sarà chiamata a una prestazione super per regalare una gioia ai tifosi che seguiranno la partita dalla tv.