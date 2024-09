Sophia Loren compie 90 anni: Napoli celebra la sua diva più amata

La star del cinema mondiale festeggia il compleanno: un viaggio tra aneddoti, ricordi e l’eterno amore per Napoli

Sophia Loren, icona del cinema italiano e orgoglio di Napoli, compie oggi 90 anni. La diva, nata come Sofia Villani Scicolone, ha portato lo spirito partenopeo sui più grandi schermi del mondo, diventando un’ambasciatrice senza tempo della cultura napoletana.

Dalle strade di Pozzuoli alle luci di Hollywood

Nata a Roma il 20 settembre 1934, Sophia ha sempre considerato Pozzuoli la sua vera casa. “Non sono italiana, sono napoletana. È un’altra cosa“, ha spesso dichiarato l’attrice. In Via Solfatara 5, accanto all’Anfiteatro Flavio, la piccola Sofia visse un’infanzia segnata dalla guerra e dalla fame.

Il destino di Sophia Loren cambiò nel 1951, quando il produttore Carlo Ponti la notò a un concorso di bellezza. Fu l’inizio di una metamorfosi: da Sofia Scicolone a Sofia Lazzaro, fino al nome che l’ha resa immortale, Sophia Loren.

Una carriera stellare tra Oscar e David di Donatello

La carriera di Sophia è costellata di successi: dall’Oscar nel 1962 per “La Ciociara” ai numerosi David di Donatello. Il suo talento e la sua bellezza mediterranea l’hanno resa un’icona globale.

Il legame indissolubile con Napoli

“Non sono italiana, sono napoletana“. Questa frase di Sophia Loren riassume perfettamente il suo legame con la città partenopea. La napoletanità dell’attrice traspare in ogni suo gesto e parola, tanto che Napoli l’ha accolta tra le sue icone più amate.

Un murales all’angolo di vico Fico del Purgatorio immortala Sophia, celebrando non solo la sua bellezza, ma anche il suo spirito partenopeo. Accanto alle immagini di Totò, Maradona e Eduardo De Filippo, il volto di Loren adorna i vicoli di Napoli, testimonianza del suo status di simbolo cittadino.

Le cartoline, le statuette dei presepi e i souvenir con la sua immagine sono onnipresenti, a dimostrazione dell’amore che Napoli nutre per la sua “figlia” più famosa.

Si dice che durante le riprese di “Matrimonio all’italiana” con Marcello Mastroianni, Sophia insistette per usare veri ingredienti napoletani per la scena della pizza, rifiutando i sostituti proposti dalla produzione. “La pizza si fa con le mani sporche di farina, non con i guanti”, pare abbia detto.

Sophia Loren: ambasciatrice di Napoli nel mondo

Il legame di Sophia con altre icone napoletane è ricco di aneddoti. Dell’incontro con Totò, ricorda: “Mi vide e sùbito mi disse ‘Te staje murenno ‘e famme, piccere’?’… mi regalò pure 100 mila lire, che portai felicissima a mammà.“

Nel 2016, Napoli ha conferito a Sophia Loren la cittadinanza onoraria. L’attrice commentò: “Napoli è la mia vita. Io mi sento una figlia di questa città, e allora dico: Napoli non l’ammazza nessuno, evviva Napoli!“

Sophia a 90 anni: “Non mi sento la mia età”

In un’intervista a Vogue Italia, Sophia rivela: “Non mi sento di avere 90 anni. La mia età cambia a seconda della situazione: ogni volta che faccio un film, mi sembra di camminare su un set per la prima volta.“

Le amicizie nel cinema: ricordo di Lina Wertmüller

Sophia ricorda con affetto Lina Wertmüller: “Ho imparato molto da lei; era una ribelle, una guerriera, una provocatrice ma anche una grande poetessa dei nostri tempi.“

Il segreto di una vita straordinaria

A 90 anni, Sophia Loren guarda al futuro con l’entusiasmo di un’adolescente. Il suo segreto? “Andare avanti”. Come dice lei stessa: “Quando mi sveglio al mattino mi sento come un’adolescente, ansiosa di scoprire il prossimo capitolo della mia vita.“

Gli auguri del Napoli: De Laurentiis celebra l’icona partenopea

Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha reso omaggio a Sophia Loren. Sui social, ha scritto: “Protagonista assoluta della storia del cinema, icona della eccellenza napoletana nel mondo, da pizzaiola a Filumena eduardiana a ultradiva hollywoodiana. Auguri Sofia. Aurelio De Laurentiis“.

