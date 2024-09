Juventus-Napoli, formazioni a sorpresa! Conte pronto ad abbandonare la tradizionale difesa a tre

Le formazioni a sorpresa di Thiago Motta e Antonio Conte in vista di Juventus-Napoli promettono un match avvincente allo Stadium.

La sfida tra Juventus e Napoli si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con entrambi gli allenatori che potrebbero riservare scelte inaspettate. Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, i bianconeri potrebbero optare per un modulo innovativo, mentre il tecnico del Napoli, Antonio Conte, starebbe preparando una formazione che potrebbe rivoluzionare le aspettative.

Juventus: Gatti in Mediana e McKennie Protagonista

Nel reparto bianconero, Federico Gatti, nonostante un recente problema fisico, è pronto a tornare in campo. La sua presenza in mediana insieme a Weston McKennie, autore di un gol in Champions contro il PSV, potrebbe fornire una marcia in più alla squadra di Thiago Motta. La Juventus punta a sfruttare il dinamismo di McKennie per sovraccaricare il centrocampo avversario.

Napoli: L’Innovazione di Conte con il 4-3-3

Dall’altra parte, il Napoli sta preparando una rivoluzione tattica. Antonio Conte starebbe seriamente considerando di schierare il 4-3-3, abbandonando la tradizionale difesa a tre. Al centro di questo nuovo schema ci sarebbe Scott McTominay, soprannominato “McTerminator” dai tifosi del Manchester United per la sua capacità di fare la differenza in area di rigore. Lo scozzese, desideroso di dimostrare il suo valore, potrebbe partire titolare, con Pasquale Mazzocchi che dovrebbe lasciargli il posto.

Il cambio di modulo potrebbe rivelarsi decisivo. Con McTominay pronto a inserirsi in zona gol e un centrocampo più folto, il Napoli cercherà di dominare le fasi di gioco, mentre la Juventus punterà sulla sua solidità difensiva e sulla rapidità in contropiede.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominey, Olivera; Kvaratskhelia, Lukaku. All. Conte