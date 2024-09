Giuntoli: “Napoli squadra collaudata, la Juve è in costruzione”

Giuntoli parla del Napoli e del progetto della Juventus

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli, soffermandosi sul rapporto con il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna e sulla situazione delle due squadre.

Il rapporto con Manna

Giuntoli ha voluto esprimere la sua gratitudine verso Giovanni Manna, il ds del Napoli, con cui ha lavorato strettamente all’inizio del suo percorso in bianconero:

“Il rapporto con Manna è stato importantissimo per me quando sono arrivato alla Juventus. Lo ringrazio molto, visto che sono arrivato in bianconero da solo.”

Napoli collaudato, Juve in costruzione

Giuntoli ha poi parlato delle differenze tra il Napoli e la Juventus, evidenziando la solidità del Napoli rispetto al progetto più giovane della Juventus:

“Il Napoli è una squadra collaudata ed esperta. 8 su 11 dei loro giocatori giocano insieme da anni e hanno fatto un mercato importante, puntando su giocatori già maturi. Noi invece abbiamo fatto un mercato prospettico, con una profonda rifondazione. Vogliamo essere competitivi da subito, ma non è facile.”

Il progetto con Thiago Motta

Infine, Giuntoli ha parlato del percorso con Thiago Motta:

“Siamo un progetto giovane e dobbiamo lavorare per capire chi siamo. Vogliamo essere protagonisti perché siamo la Juventus, ma deve essere un percorso e non un singolo evento.”