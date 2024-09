Manna: “Abbiamo una speranza su Conte, la Juve è il passato”

Giovanni Manna parla del progetto con Conte e del suo passato alla Juventus

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Juventus, toccando temi fondamentali come il rapporto con Antonio Conte e il suo legame con il passato bianconero.

“Con Conte, stima e fiducia”

Manna ha sottolineato l’importanza di avere un rapporto di fiducia con Conte per il progetto del Napoli:

“Io e Conte abbiamo iniziato questo percorso insieme, c’è stima e fiducia reciproca. Speriamo che questo percorso possa essere il più lungo possibile.”

La Juve e Giuntoli? Il passato per Manna

Parlando della sua esperienza alla Juventus e del rapporto con Giuntoli, Manna ha affermato:

“La Juventus rappresenta il mio passato. Ora sono focalizzato sul Napoli e sono felice di essere qui. Giuntoli mi ha raccontato diversi aneddoti e mi ha preparato a questo ruolo.”

La nuova rosa del Napoli e il debutto di McTominay

Manna ha poi parlato delle novità in squadra, come l’inserimento di McTominay:

“Abbiamo una rosa competitiva per i nostri obiettivi stagionali. Oggi il mister ha deciso di puntare su McTominay, vedremo come andrà.”