Caprile: “Esordio inatteso, ma soddisfatto. Olivera? Normale protestare”

Le parole di Elia Caprile dopo il debutto in Juventus-Napoli

Elia Caprile, portiere del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche contro la Juventus. Subentrato a Meret nel primo tempo, Caprile ha raccontato le emozioni del suo esordio e ha commentato l’episodio del presunto retropassaggio con Olivera.

Sull’esordio e l’episodio con Olivera

Caprile ha ammesso di non aspettarsi l’esordio in questo modo, ma si è detto soddisfatto della sua prestazione:

“Mi dispiace per Alex, non mi immaginavo così l’esordio ma sono molto contento per ciò che ho fatto e per la squadra. Sull’episodio con Olivera? Anche noi avremmo protestato se fossimo stati dall’altra parte. Per me voleva stoppare la palla, per questo l’ho bloccata.”

Il rapporto con Conte

Caprile ha elogiato Antonio Conte, sottolineando quanto sia stimolante lavorare con un allenatore del suo calibro:

“Essere allenati da Conte è un’emozione, ti martella continuamente per cercare di arrivare alla perfezione. Questo ci aiuta a interpretare la partita nel modo migliore.”