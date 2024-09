Alvino attacca: “Avvisate gli esperti, la Juve non ha vinto né dominato”

Il messaggio di Carlo Alvino dopo Juve-Napoli

Carlo Alvino, noto giornalista, ha criticato duramente su X (ex Twitter) i commenti degli esperti televisivi riguardo il pareggio tra Juventus e Napoli. Secondo Alvino, i giudizi sono stati esagerati nei confronti dei bianconeri:

“Avvisate questi sedicenti esperti di calcio che commentano in tv che la Juventus NON ha vinto, NON ha dominato, ma soprattutto NON ha mai tirato in porta. La Juventus ha deluso, imbrigliata da un buon Napoli che ha creato più azioni pericolose.”

Alvino ha concluso il suo attacco sottolineando che, alla fine, è stato il Napoli a fare meglio nel big match dell’Allianz Stadium.