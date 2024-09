Ziliani: “McTominay vale tre Fofana. Avete notato una cosa?”

Le parole di Paolo Ziliani su McTominay dopo Juventus-Napoli

Il big match tra Juventus e Napoli, concluso con un pareggio a reti bianche, ha visto tra i protagonisti il centrocampista scozzese Scott McTominay, al suo esordio dal primo minuto con la maglia del Napoli. Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato la sua prestazione sui propri canali social, elogiandolo e paragonandolo a Fofana del Milan.

Ziliani: “McTominay è superiore a Fofana”

Ziliani ha lodato le qualità di McTominay, definendolo un giocatore completo e fondamentale per il Napoli:

“Fofana del Milan non è male, ma McTominay ne vale tre. Giocatore completo e a suo agio in entrambe le fasi. Titolare già inamovibile.”

Ziliani ha poi aggiunto: “I giornali hanno strombazzato per due mesi Fofana, sembrava che senza di lui il Milan non potesse giocare: ma Gattuso in confronto era un fenomeno. Su McTominay (e dici bene: aveva un curriculum molto superiore), invece, nessun rullo di tamburi, sembrava dovesse arrivare uno qualunque”.