Conte: “La Juve non è più forte, fischi? Non li accetto”

Le parole di Antonio Conte dopo Juventus-Napoli

Al termine del match tra Juventus e Napoli, conclusosi sullo 0-0, il tecnico azzurro Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, commentando la prestazione della sua squadra e il ritorno in uno stadio che lo ha visto protagonista per molti anni.

Sulla prestazione: “La Juve non ha dominato”

Conte non ha nascosto la soddisfazione per la prestazione difensiva della sua squadra, ma ha anche ammesso che c’è spazio per migliorare in attacco:

“La Juventus non ha fatto meglio di noi. Il nostro portiere non ha dovuto compiere parate decisive, mentre Di Gregorio ha salvato su Lukaku e McTominay. In difesa siamo stati bravi, ma dobbiamo fare di più in attacco. Ci sono situazioni che avremmo potuto sfruttare meglio.”

L’inserimento di McTominay e le nuove opzioni tattiche

Conte ha poi parlato dell’inserimento dei nuovi arrivati, come Scott McTominay, e del lavoro tattico che sta svolgendo sulla squadra:

“Con l’arrivo di McTominay e Gilmour, abbiamo nuove opzioni a centrocampo. Siamo passati da una difesa a 3 che diventa a 5 in fase di non possesso a un sistema che ci dà più soluzioni. In attacco, dobbiamo migliorare nel trovare i nostri esterni e fantasisti nelle posizioni giuste.”

Il ritorno allo Stadium e i fischi dei tifosi bianconeri

Un tema inevitabile per Conte è stato il suo ritorno allo Stadium come avversario, con i fischi ricevuti da parte del pubblico bianconero:

“Per me è stata una grande emozione tornare qui, ho condiviso 16 anni tra giocatore e allenatore. I fischi? Non li accetto, ma fa parte della rivalità. Ho salutato anche i nostri tifosi, che fanno grandi sacrifici per seguirci ovunque.”

Il futuro del Napoli: “Torneremo in alto”

Infine, Conte ha ribadito la sua ambizione di riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano:

“L’obiettivo è tornare dove il Napoli è stato per tanto tempo, nelle competizioni europee. Stiamo ancora pagando le conseguenze della scorsa stagione, ma sono fiducioso che, con il tempo e il lavoro, torneremo a essere competitivi.”