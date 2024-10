Bucchioni: “Politano pronto per la Nazionale, Conte è la lepre del campionato”

Il giornalista analizza il momento del Napoli e della Fiorentina, tirando in ballo anche Politano e la Nazionale di Spalletti.

Enzo Bucchioni, noto giornalista sportivo, ha recentemente condiviso le sue opinioni sul Napoli e sulla situazione attuale della Nazionale italiana, durante un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

Spalletti e le Convocazioni

Bucchioni ha messo in evidenza l’ottima forma di alcuni giocatori del Napoli, in particolare di Matteo Politano. Secondo il giornalista, l’allenatore Luciano Spalletti potrebbe convocare Politano nella prossima sosta per le nazionali, sottolineando le sue qualità sia in fase difensiva che offensiva.

“Politano? Mi aspetto la nuova convocazione di Spalletti in questa sosta, fa bene la fase difensiva, ha gamba ed è sempre applicato con la testa. E’ uno che dà tanto dal punto di vista della qualità e dell’intelligenza tattica”.

La Fiorentina di Palladino

Passando alla Fiorentina, Bucchioni ha espresso alcune riserve sul lavoro di mister Palladino. “Da Palladino mi aspettavo molto di più,” ha dichiarato. Nonostante le attese, il giornalista ha invitato a dare tempo al tecnico, sottolineando che la squadra ha bisogno di ritrovare la propria identità. “Stasera è una partita facile sulla carta, magari può arrivare la scossa giusta,” ha commentato, riferendosi all’imminente match della Fiorentina.

Conte e la Pressione

Infine, Bucchioni ha anche toccato il tema dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, definendolo una “lepre” che ama stare davanti a tutti. Il giornalista ha notato come l’assenza di competizioni europee possa rivelarsi un vantaggio per il Napoli, creando un senso di ansia tra le squadre inseguitrici. “Questa è tutta autostima che dai allo spogliatoio,” ha concluso Bucchioni, evidenziando l’importanza della mentalità nel corso del campionato.