Modugno analizza la corsa allo Scudetto: “Non è più l’Inter della scorsa stagione, il Napoli si sta avvicinando ai nerazzurri per valori”

Il giornalista di Sky Sport sottolinea l’avvicinamento del Napoli all’Inter, evidenziando le sfide e le ambizioni delle due squadre.

Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, ha condiviso le sue impressioni sulla corsa allo Scudetto, evidenziando come il Napoli stia cercando di avvicinarsi all‘Inter, storico punto di riferimento per le squadre che ambiscono al titolo. Durante un intervento su Radio Marte, Modugno ha esaminato la situazione attuale del campionato, mettendo in risalto la forza dei partenopei e le sfide che dovranno affrontare.

Secondo Modugno, il Napoli è attualmente la squadra da battere, ma l’Inter rimane un avversario di tutto rispetto, nonostante i cambiamenti nella rosa e l’orientamento verso le competizioni europee. “Il Napoli si sta avvicinando all’Inter per valori”, ha affermato Modugno, sottolineando la necessità per i nerazzurri di ritrovare la costanza dimostrata nella scorsa stagione per rimanere competitivi.

Il Fattore Europeo e l’Ambizione del Napoli

Modugno ha messo in luce come l’Inter, attualmente concentrata sulla Champions League, possa avere una visione diversa rispetto al passato. “Non è più l’Inter della scorsa stagione”, ha commentato, suggerendo che questo potrebbe influenzare le dinamiche del campionato. Per il Napoli, l’obiettivo primario rimane quello di tornare in una dimensione europea che ha contraddistinto la sua storia recente.

“L’obiettivo è quello di ritrovarsi a marzo-aprile stando lassù: a quel punto, te la giochi. Il Napoli vuole tornare nella dimensione europea che gli è stata propria per anni e che vuole ritrovare: quella è la grande ambizione. In un campionato senza squadroni, però, te la puoi giocare anche tu”.