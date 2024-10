Impresa al Maradona, da Como ci credono: “La truppa di Fabregas vuole farsi trovare pronta anche qui dopo aver battuto Atalanta e Verona”

Dopo le vittorie contro Atalanta e Verona, il Como di Fabregas cerca continuità al Maradona prima della pausa per le Nazionali.

Il Como si prepara a vivere un’importante sfida al Maradona, dove venerdì sera affronterà il Napoli nella sua ultima partita prima della pausa per le Nazionali. Dopo una partenza di stagione altalenante, i lariani hanno trovato slancio grazie a due vittorie consecutive: prima contro l’Atalanta e poi contro il Verona. Questi risultati hanno acceso l’entusiasmo tra i tifosi e la squadra, che spera di compiere un’altra impresa in casa dei partenopei.

Secondo il portale Tuttocalciocomo, il morale è alto: “Due indizi fanno una prova. Le vittorie contro Atalanta e Verona sono stati ottimi certificati di crescita per il Como. La squadra guidata da Cesc Fabregas vuole farsi trovare pronta per l’importante incontro contro il Napoli”. La sfida si preannuncia cruciale per il prosieguo della stagione, considerando che il Como tornerà in campo solo il 19 ottobre contro il Parma.

“Chiudere settembre con un risultato positivo sarebbe fondamentale dal punto di vista morale”, continua il portale: “E in ottica formazione è prevista la consueta continuità collaudata, con una trequarti ovviamente confermata e tanti spunti nella gestione dell’incontro (che sarà determinante)”.

Con la sosta in arrivo, i giocatori del Como puntano a capitalizzare il momento favorevole, cercando di mantenere la continuità di risultati che potrebbe rivelarsi determinante nel lungo periodo. L’appuntamento al Maradona si preannuncia quindi come una prova di maturità per la squadra lariana, desiderosa di dimostrare che il suo percorso di crescita è appena iniziato.