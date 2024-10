Infortunio Osimhen, il Galatasaray trema! Tempi di recupero non brevi per il nigeriano

Il bomber nigeriano Victor Osimhen dovrà restare fermo per 20-30 giorni, complicando i piani della squadra turca.

Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray, dovrà restare lontano dai campi per diverse partite a causa di un infortunio subito durante l’ultima gara di campionato.

Il club turco ha rilasciato una nota ufficiale in cui si conferma che il giocatore ha riportato “stiramento e sanguinamento della parte superiore sinistra della schiena”. La notizia ha gettato il Galatasaray in uno stato di preoccupazione, soprattutto dopo che Osimhen aveva siglato la sua prima doppietta con la maglia giallo-rossa nella stessa partita, un evento che aveva infiammato i tifosi e alimentato i sogni di successo della squadra.

Osimhen, dopo una partenza promettente, era diventato un punto di riferimento in attacco per il Galatasaray, che sta affrontando un periodo cruciale della stagione. L’assenza del centravanti potrebbe influenzare negativamente le prestazioni della squadra in un momento delicato.

Tempi di recupero incerti

I medici del club stanno ancora valutando l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, che potrebbero variare da 20 a 30 giorni. La situazione è complicata anche dal fatto che il Galatasaray sta sostenendo un costo significativo per il prestito di Osimhen, pari a circa 1 milione di euro al mese, rendendo la sua assenza ancora più pesante per le casse del club.