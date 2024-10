Fedele: “Conte invaghito del Lukaku di qualche stagione fa, ma ora è come una ex che non riconosci più”

Secondo Fedele Lukaku deve ritrovare forma e sinergia con la squadra per non compromettere le ambizioni scudettate del Napoli.

Enrico Fedele, noto commentatore sportivo, ha rilasciato dichiarazioni incisive riguardo a Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, durante un’intervista su Radio Marte. Secondo Fedele, l’ex bomber dell’Inter rappresenta un’ombra del calciatore che incantava i tifosi qualche stagione fa, nonostante gli sforzi di Antonio Conte e del team partenopeo per riportarlo ai vertici.

“Conte è invaghito del vecchio Lukaku”, ha affermato Fedele, “ma è come una ex che ora non riconosci più.” Questo confronto mette in luce le aspettative di Conte nei confronti del belga, che sembra non essere più in grado di esprimere il suo potenziale.

Fedele ricorda i momenti d’oro di Lukaku, paragonandolo a un amore giovanile: “Quando avevo 18-20 anni, mi sono innamorato di una bella ragazza. Dopo anni l’ho rivista e non era lei. Lukaku oggi non sta neanche al 50% di come era un tempo.” Un’affermazione che evidenzia quanto sia cambiato l’attaccante, in termini di forma fisica e impatto nel gioco.

Secondo Fedele, Lukaku possiede ancora alcune qualità distintive, come la capacità di tenere palla e far salire la squadra, simile a quanto faceva Christian Vieri. Tuttavia, il suo rendimento attuale è condizionato da una mancanza di supporto da parte dei compagni. “Se perde palla tre o quattro volte, i compagni iniziano a evitarlo”, ha sottolineato, descrivendo una mancanza di sinergia che potrebbe compromettere le ambizioni del Napoli.

Inoltre, Fedele ha fatto notare come il ritmo di gioco del Napoli, in particolare nella partita contro il Monza, sia drasticamente superiore rispetto a quello di Lukaku. “Gli esterni andavano a una velocità tripla; Lukaku deve ritrovare la sua condizione”, ha affermato l’opinionista, sottolineando l’importanza di un attaccante in forma per le ambizioni scudettate del club.

Infine, Fedele è chiaro sul ruolo cruciale di Lukaku per il futuro del Napoli: “Se non fa 19-20 gol, il Napoli non può vincere lo Scudetto.” Con queste parole, l’ex calciatore fa eco a un sentimento condiviso tra i tifosi, evidenziando la pressione che pesa su Lukaku e la necessità di un cambio di marcia.