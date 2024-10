Dgebuadze: “Rinnovo Kvaratskhelia, ecco la cifra per chiudere. Fiero di sentirmi napoletano con tutto me stesso”

Il giornalista georgiano parla delle trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia e del rapporto speciale tra il calciatore e la città.

Kakha Dgebuadze, noto giornalista georgiano e voce vicina a Khvicha Kvaratskhelia, ha fatto il punto sul futuro dell’esterno azzurro durante un’intervista a Radio Goal, trasmessa su Kiss Kiss Napoli. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo interessante sul possibile rinnovo contrattuale del talentuoso calciatore.

“Un Nuovo Napoli con Conte”

Dgebuadze ha espresso grande entusiasmo per il momento che sta vivendo il Napoli sotto la guida di mister Antonio Conte.

“Non solo Kvaratskhelia, si sta ritrovando tutto il Napoli con mister Conte. Ora c’è un nuovo Napoli e questo è molto incoraggiante. Ho sempre detto che con Conte avremmo visto un Kvaratskhelia devastante, sta accadendo davvero. Kvaratskhelia vuol sempre essere protagonista in campo e quando viene sostituito si irrita, ma non è qualcosa contro l’allenatore. Per me non è una cosa nemmeno da commentare, non è nulla di grave”.

Rinnovo Contrattuale: La Questione è Aperta

Passando al tema del rinnovo del contratto, Dgebuadze ha confermato come la questione rimanga aperta. Secondo quanto riportato dai media italiani, il Napoli avrebbe offerto un ingaggio di 6 milioni di euro a stagione, mentre Kvaratskhelia ne richiederebbe 8.

“La questione è aperta, in Georgia non abbiamo grossi dettagli su questo tempo. I media italiani scrivono che il Napoli offre 6 mln a stagione e il calciatore ne chiede 8. La soluzione sarebbe chiudere a 7 milioni di euro (ride ndr.)”.

Un Legame Speciale con Napoli

In un momento di grande empatia, Dgebuadze ha parlato del suo legame con Napoli: “Ho un rapporto speciale con i napoletani. Anche se non sono nato qui, mi sento parte della città e sono fiero di poter dire di sentirmi napoletano”.