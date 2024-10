Anellucci: “Lukaku? Non avrei mai fatto quell’acquisto! Mai stato un bomber da 25 gol a stagione. McTominay il colpo più importante”

Il procuratore sportivo critica la scelta del Napoli di puntare su Lukaku, esalta McTominay e suggerisce investimenti alternativi.

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, il procuratore sportivo Claudio Anellucci ha rilasciato dichiarazioni incisive sul mercato calcistico, in particolare sull’acquisto di Romelu Lukaku e sulle recenti scelte del Napoli. Ex agente di Edinson Cavani, Anellucci ha analizzato le strategie del club partenopeo in un momento cruciale della stagione.

Le valutazioni sul mercato

Anellucci ha sottolineato l’importanza di attendere le prime 12-15 giornate di campionato per comprendere le reali potenzialità delle squadre: “Top mercato del Napoli? Io cerco sempre di andare con i piedi di piombo. Per me quando si inizia un campionato nuovo bisogna aspettare sempre le prime 12-15 giornate, sia in positivo che in negativo. Pian piano si iniziano a delineare le forze. Ci sono giocatori che iniziano bene e poi hanno una flessione così come il contrario. Sicuramente dopo il campionato devastante dello scorso anno, il Napoli aveva la necessità di partire così forte con un allenatore e un gruppo importante”.

Lukaku: un investimento controverso

L’argomento principale è stato sicuramente Lukaku. Anellucci ha espresso una netta opinione: “Andrò controcorrente ma è un acquisto che non avrei mai fatto. È un giocatore che non mi piace e non mi fa impazzire. Anche con il dilemma dell’età, ha 31 anni, gli hai fatto un contratto di tre anni e venderlo per evitare una minus valenza non sarà semplice. Poi è chiaro che se dovesse fare tre anni alla grande, chapeau a Conte, Manna e De Laurentiis. Bomber da 25 gol a stagione? Non lo è mai stato. A parte il periodo d’oro all’Inter, ha fatto grandi passaggi a vuoto. Io avrei fatto investimenti diversi su giocatori diversi. Dovbyk? No, io avrei preso David ad occhi chiusi. Avrebbe sostituito in maniera degna Osimhen”.

Al contrario, Anellucci ha consigliato di puntare su giovani talenti come Jonathan David, che avrebbe potuto sostituire degnamente Victor Osimhen.

McTominay: il vero colpo del mercato

Spostando l’attenzione su Scott McTominay, Anellucci ha lodato l’operazione del Napoli: “È un giocatore che sposta e fa la differenza. Vendere McTominay è una follia da parte dello United, e sono contento che il Napoli lo abbia preso”. Ha sottolineato che l’arrivo del centrocampista scozzese rappresenta un miglioramento significativo per la rosa, specialmente in un contesto dove le riserve precedenti come Demme non garantivano lo stesso livello di qualità.