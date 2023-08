Pavarse: “Il Napoli è il modello da seguire. Il Milan sta cercando di copiare gli azzurri. Dispiace per Veiga”

Luigi Pavarese, dirigente sportivo, condivide le sue opinioni sul Napoli, il mercato e le rivali nella Serie A.

CALCIO NAPOLI. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio Crc, è intervenuto Luigi Pavarese, dirigente sportivo, condividendo le sue opinioni sul Napoli e sul mercato della Serie A.

Secondo Pavarese, il Napoli è la squadra che meno deve intervenire sul mercato. Ha espresso dispiacere per Gabri Veiga, che ha scelto l’offerta faraonica piuttosto che disputare un campionato con il Napoli. A suo avviso, sarebbe stato meglio per la carriera di Veiga rimanere con gli azzurri.

Pavarese ha anche osservato che il Milan sta cercando di emulare lo stile del Napoli, mentre l’Inter si è rafforzata. Tuttavia, ha sottolineato che la vera rivale del Napoli resta la Juventus, che quest’anno potrà concentrarsi solo sul campionato, non avendo coppe.

Il dirigente sportivo ha elogiato il Napoli come squadra favorita anche quest’anno e come modello da seguire nel calcio italiano. Ha sottolineato l’abilità della squadra azzurra di lavorare con calma e l’importanza del rinnovo dei contratti dei giocatori chiave.

Tuttavia, Pavarese ha espresso preoccupazione per un’eventuale offerta irrinunciabile per Osimhen, che potrebbe creare problemi. Ha anche evidenziato l’importanza di chiudere il mercato prima dell’inizio del campionato, specialmente per le squadre che lottano per i primi posti.

In conclusione, l’intervista con Luigi Pavarese offre uno sguardo approfondito sul Napoli e sulle dinamiche del mercato della Serie A. Le sue osservazioni sottolineano l’importanza del Napoli come leader e modello nel calcio italiano, e le sfide e opportunità che attendono la squadra nella stagione a venire.