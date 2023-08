Samardzic-Napoli: L’Udinese Riflette sulla Vendita, Cifra Minima e Possibile Contropartita Rivelate

L’Udinese sta considerando la vendita di Lazar Samardzic al Napoli.Gli azzurri dopo aver perso Veiga sono tornati sul vecchio obiettivo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Con il possibile passaggio di Gabri Veiga all’Al-Ahli, il Napoli potrebbe tornare a interessarsi di Lazar Samardzic. Il centrocampista spagnolo sembrava vicino al trasferimento in Campania, ma un rallentamento nelle trattative ha aperto la porta all‘Al-Ahli, che ha offerto un’offerta faraonica per il cartellino del giocatore.

De Laurentiis pensa a Samardzic

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta riflettendo sulla possibilità di prendere un nuovo centrocampista, come Samardzic. Nonostante la preferenza per investire all’estero, i tempi stretti e gli ottimi rapporti con Pozzo, presidente dell’Udinese, potrebbero facilitare una trattativa rapida.

La Richiesta dell’Udinese

Dopo il mancato trasferimento all’Inter, Samardzic è stato reintegrato in rosa dall’Udinese. Tuttavia, un’offerta non inferiore ai 25 milioni di euro potrebbe convincere il club a venderlo. Per quanto riguarda lo stipendio, il giocatore serbo si aspetterebbe almeno 1,8 milioni a stagione.

Il Napoli pensa a una Contropartita

All’Udinese potrebbe interessare una contropartita, come Gianluca Gaetano, che piace alla società e all’area tecnica. Il suo trasferimento all’Empoli è attualmente in stand-by, e potrebbe essere considerato come parte dell’accordo.

Samardzic o Beto

Entro il 1° settembre, l’affare Samardzic potrebbe concretizzarsi, ma De Laurentiis dovrà agire rapidamente. Uno tra Samardzic e Beto verrà ceduto, a seconda di chi riceverà per primo proposte convincenti.

Il Napoli valuta l’opzione

La situazione di Samardzic-Napoli è in evoluzione, con l’Udinese che riflette sulla vendita e il Napoli che valuta le opzioni. La cifra minima, la possibile contropartita e la decisione di De Laurentiis saranno fattori chiave nelle prossime settimane. Gli appassionati di calcio dovranno tenere d’occhio questa storia interessante e potenzialmente significativa nel mercato della Serie A.