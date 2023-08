Veiga all’Al-Ahli senza clausola: i retroscena sulla frenata col Napoli e l’ingaggio monstre

I dettagli dietro il mancato accordo tra il Napoli e Gabri Veiga,l’Al-Ahli ha chiuso l’affare con un ingaggio impressionante.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Arrivano ulteriori dettagli da Fabrizio Romano sul mancato accordo col Napoli e l’affare Gabri Veiga-Al Ahli. La storia dietro il trasferimento di Veiga è complessa e offre uno sguardo intrigante sulle dinamiche del mercato del calcio.

Il Napoli aveva inizialmente trovato un accordo con il Celta Vigo per Veiga, ma l’affare è saltato nello scorso weekend. Adesso Gabri Veiga è ad un passo dall’Al-Ahli, con uno stipendio ben più alto dei poco più di 2 milioni a stagione che aveva offerto il Napoli.

Per il centrocampista, è pronto un contratto fino al 2027 a 12,5 milioni netti a stagione. Questo ingaggio impressionante potrebbe spiegare la scelta di Veiga, che a soli 21 anni ha una carriera in Europa brillante davanti a sé.

Ma da Fabrizio Romano arrivano altri dettagli, retroscena su ciò che è successo negli ultimi giorni: “Venerdì era fatta col Napoli, poi le complicazioni di sabato/domenica, quando hanno provato a cambiare l’accordo e il Celta Vigo ha rifiutato. L’Al Ahli ha chiuso l’affare in 36 ore. Da quello che so, no. Non pagheranno la clausola: hanno trovato un accordo col Celta Vigo”.

Intanto, ormai è fatta: “Visite mediche già prenotate per Veiga, accordo pronto ad essere concluso”, conclude l’esperto di mercato.

Un’offerta irrinunciabile per il 21enne, che aveva già prenotato le visite mediche. Dopo le complicazioni nella trattativa col Napoli, Veiga ha optato per la ricchissima proposta araba. Un affare lampo che lascia l’amaro in bocca agli azzurri.