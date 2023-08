Veiga perché ha scelto l’Al-Ahli, mega ingaggio e problema commissioni col Napoli

Gabri Veiga sarà un nuovo giocatore dell’Al-Ahli il club arabo gli pagherà un ingaggio da oltre 12 milioni di euro.

Arrivano ulteriori notizie sulla decisione di Gabri Veiga di trasferirsi all’Al-Ahli. Il club arabo in una sola notte ha beffato il Napoli ed ha chiuso l’accordo con il Celta Vigo. La società che ha una squadra in Saudi Pro League non pagherà l’intera clausola rescissoria al Celta Vigo, ma le cifre saranno più o meno le stesse che avrebbe pagato il Napoli, con un accordo che era stato già trovato settimana scorsa e poi saltato.

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, fa sapere anche altri dettagli della vicenda Gabri Veiga. Il Napoli aveva offerto un ingaggio da 2 milioni di euro, mentre l’Al-Ahli gli pagherà 12,5 milioni di euro fino al 2027. Una cifra enorme, che in qualche modo giustifica la scelta del centrocampista di trasferirsi nel campionato arabo a soli 21 anni.

Ma nella trattativa tra Gabri Veiga ed il Napoli c’è stato anche un altro fatto che ha rallentato il tutto, ovvero la commissione da 1,3 milioni di euro che Pini Zahavi, agente del giocatore, aveva chiesto alla SSCN. Commissione che Aurelio De Laurentiis ha ritenuto eccessiva.

Intanto ora è fatta per Gabri Veiga all’Al-Ahli, con le visite mediche che sono state già prenotate. Il Napoli perde un talento incredibile che poteva essere determinante in questa stagione ed in futuro. Ora c’è da capire se riuscirà a fare un altro colpo di mercato.