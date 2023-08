Veiga in Arabia, il duro commento di Kroos: “Imbarazzante”

Toni Kroos ha duramente commentato il trasferimento di Gabri Veiga all’Al-Ahli anziché al Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI.Il trasferimento di Gabri Veiga all’Al-Ahli anziché al Napoli ha scatenato la reazione di Toni Kroos. Il centrocampista del Real Madrid ha infatti commentato in modo duro la scelta del giovane spagnolo.

In risposta ad un post su Instagram, Kroos ha definito “imbarazzante” la decisione di Veiga di andare a giocare in Arabia Saudita a soli 21 anni, rinunciando così alla Champions League e al calcio europeo, attratto dai milioni offerti.

Il trasferimento di Veiga all’Al-Ahli ha sollevato molte sopracciglia nel mondo del calcio. Mentre alcuni possono vedere la mossa come una decisione di carriera legittima, altri, come Kroos, la vedono come una scelta guidata esclusivamente dal denaro, piuttosto che dall’ambizione sportiva.

La decisione di Veiga di rifiutare il Napoli, un club che compete regolarmente nella Champions League, per unirsi a una lega meno prestigiosa come la Saudi Pro League, ha alimentato questo dibattito.