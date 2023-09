Paul Pogba, i tifosi della Juve Invadono i profili social: “Dopato, restituisci i Soldi”

I tifosi della Juventus scatenano una tempesta sui social media contro Paul Pogba in seguito al suo test positivo al testosterone. Il centrocampista rischia una squalifica fino a quattro anni e una reputazione compromessa.

In una svolta scioccante degli eventi, i tifosi della Juventus hanno preso d’assalto i social media per esprimere delusione e rabbia nei confronti del centrocampista Paul Pogba, recentemente risultato positivo a livelli elevati di testosterone. L’internazionale francese, un tempo beniamino dei tifosi, è ora al centro di una valanga di critiche e richieste di rescissione del suo contratto.

Tifosi della Juve contro Pogba

Paul Pogba ha la possibilità di richiedere una controanalisi entro tre giorni dalla ricezione del risultato analitico avverso. Tuttavia, i tifosi della Juventus hanno già emesso il loro giudizio sul giocatore, etichettandolo come “dopato” o “tossico”. La reazione arriva dopo il test antidoping di Pogba a seguito della vittoria della Juventus contro l’Udinese nella partita di apertura della stagione di Serie A.

“Restituisci i soldi”

Molti tifosi stanno chiedendo la rescissione del pesante contratto di Pogba, che gli garantisce 8 milioni di euro netti all’anno fino al 2026. Il sentimento è alimentato dalle prestazioni deludenti del giocatore e dalle sue attuali condizioni fisiche, che lo hanno relegato in panchina.

L’Impatto Emotivo

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sperava di reintegrare Pogba nella squadra più avanti nella stagione. Tuttavia, la notizia del test positivo ha sconvolto questi piani. Pogba ora rischia una squalifica che potrebbe durare fino a quattro anni, mettendo effettivamente la sua carriera in stand-by.

Assalto sui Social Media

I tifosi della Juventus hanno inondato l’ultimo post Instagram di Pogba con commenti che vanno da “Restituisci tutti i soldi che ti sei preso, buffone tossico” a “Sei tutto ciò che non voglio nella mia squadra, approfittatore, falso, svogliato e ora anche dopato. Via da Torino, ingrato“. Alcuni tifosi hanno adottato un approccio meno aggressivo, esprimendo la loro delusione su un piano più emotivo. Un commento recitava: “Paul, con questa storia del testosterone, hai deluso un’intera comunità che credeva in te“.

Il Verdetto

Mentre Pogba attende i risultati di una controanalisi e un comunicato ufficiale da parte sua o della Juventus, il tribunale dell’opinione pubblica ha già emesso il suo giudizio. A Torino, sembra che ci sia poco spazio per dare a Pogba il beneficio del dubbio.